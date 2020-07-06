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Ракурс
Дела Майдана. Фото: Comments.UA

За разгон Майдана будут судить еще двух экс-беркутовцев

6 июл 2020, 17:36
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Дела Майдана продолжает расследовать Офис генпрокурора. В отношении еще двух сотрудников расформированного спецподразделения милиции «Беркут» окончено досудебное расследование, а материалы уголовного производства направлены в суд.

В отношении них открыто уголовное производство сразу по пяти статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, экс-беркутовцы 30 ноября 2013 года незаконно задержали митингующего на Майдане Независимости. При задержании они применили физическую силу. После этого они составили рапорт, в который внесли неправдивую информацию.


Своими действиями они превысили служебные полномочия, а также незаконно препятствовали проведению мирных собраний.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований объявило о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения «Беркут», который принимал участие в событиях на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.


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