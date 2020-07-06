Дела Майдана. Фото: Comments.UA

https://racurs.ua/n140735-za-razgon-maydana-budut-sudit-esche-dvuh-eks-berkutovcev.html

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Дела Майдана продолжает расследовать Офис генпрокурора. В отношении еще двух сотрудников расформированного спецподразделения милиции «Беркут» окончено досудебное расследование, а материалы уголовного производства направлены в суд.

В отношении них открыто уголовное производство сразу по пяти статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, экс-беркутовцы 30 ноября 2013 года незаконно задержали митингующего на Майдане Независимости. При задержании они применили физическую силу. После этого они составили рапорт, в который внесли неправдивую информацию.

Своими действиями они превысили служебные полномочия, а также незаконно препятствовали проведению мирных собраний.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований объявило о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения «Беркут», который принимал участие в событиях на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.