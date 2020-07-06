Чем грозит эмиссия гривны, рассказал Смолий — курс гривны

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Эмиссия гривны обернется инфляцией. Об этом рассказал экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий, который спрогнозировал последствия для экономики Украины в случае, если власть решит «запустить станок». Смолий также рассказал, склоняли ли его к печати гривны, несмотря на инфляционные риски.

Конкретно сказать, что Иванов Иван Иванович мне сказал: «Напечатайте 200 млрд грн»… такого не было. Но… во время очередного большого совещания кто-то бросал месседж, почему, например, Нацбанк не может помочь покрыть дефицит бюджета? Мол, все страны так делают — США, Китай, Германия, — рассказал Смолий в интервью LB.ua.

Он уточнил, что сотрудники НБУ пытались объяснить чиновникам, что речь идет о странах, валюта которых является свободно конвертируемой и входит в корзину валют Международного валютного фонда.

Они могут печатать, потому что их доллары скупят и… (они разойдутся по планете — ред.), — отметил Смолий.

Кроме этого, бывший банкир назвал последствия для Украины в случае «запуска станка».

Мы выпустим эмиссионную гривну, и какие будут последствия? Гривны станет больше, а размер экономики останется тот же. Это значит, что вырастут цены. Условно у нас есть 100 единиц товара и 1000 единиц денег в свободном обращении. То есть единица товара стоит 10. А завтра мы выпустим еще 1000 денег, а товара больше не выработалось, поэтому этот товар будет стоить уже 20. Пусть не все идет на цену. Вторая часть идет на покупку валюты, что уже влияет на курс. И тогда в обоих случаях инфляция ползет вверх, — пояснил экс-глава НБУ.

Он отметил, что Нацбанк весной проводил аукционы по рефинансированию (это также эмиссионные деньги), однако их величина была контролируемой и существенно не влияла на ликвидность.

А когда речь идет о 100−200 млрд грн — это уже существенно, — резюмировал Смолий.

Напомним, Смолий возглавлял Национальный банк с 15 марта 2018 года по 3 июля 2020 года. До этого почти год он был исполняющим обязанности главы НБУ. После заявления о его отставке многие начали предрекать Украине кризис и дефолт. Президент Владимир Зеленский отметил, что в отставке Смолия нет ничего критичного, ведь остальные структуры Нацбанка продолжают работать.