Выпрыгнувшей из окна с ребенком киевлянке инкриминируют покушение на убийство

Покушение на убийство инкриминируют киевлянке, выпрыгнувшей из окна с ребенком. Фото: Аргументы

https://racurs.ua/n140733-pokushenie-na-ubiystvo-inkriminiruut-kievlyanke-vyprygnuvshey-iz-okna-s-rebenkom.html

Ракурс

Покушение на убийство инкриминируют женщине, которая выпрыгнула из окна киевской многоэтажки с трехлетним сыном на руках. Сегодня полиция объявила ей подозрение.

После завершения лечения подозреваемая должна пройти судебно-медицинскую экспертизу, которая определит ее вменяемость. Об этом сообщает пресс-центр полиции Киевской области.

Трагический случай произошел 19 июня на улице Ивана Мазепы в Печерском районе Киева. 40-летняя женщина с трехлетним сыном на руках выпрыгнула из окна квартиры на четвертом этаже. Врачи госпитализировали обоих пострадавших. Сейчас состояние женщины и ребенка стабильное, хотя они до сих пор находятся в реанимации с травмами различной степени тяжести.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.