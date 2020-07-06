Замах на вбивство інкримінують киянці, котра вистрибнула з вікна із дитиною. Фото: Аргументы

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Замах на вбивство інкримінують жінці, котра вистрибнула з вікна київської багатоповерхівки з трирічним сином на руках. Сьогодні поліція оголосила їй підозру.

Після завершення лікування підозрювана повинна буде пройти судово-медичну експертизу, яка визначить її осудність. Про це повідомляє прес-центр поліції Київської області.

Трагічний випадок стався 19 червня на вулиці Івана Мазепи у Печерському районі Києва. 40-річна жінка з трирічним сином на руках вистрибнула з вікна квартири на четвертому поверсі. Лікарі госпіталізували обох потерпілих. Наразі стан жінки та дитини стабільний, хоча вони досі перебувають у реанімації з травмами різного ступеня тяжкості.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.