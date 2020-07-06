Антон Геращенко. Фото: pravdainform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n140732-feykovi-pokarannya-kopiv-zastupnyka-avakova-spiymaly-na-brehni.html

Ракурс

Фейкові покарання поліцейських, про які заявляв заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, викрили журналісти. У нещодавньому інтерв’ю Геращенко припустив, що щорічно кілька десятків поліцейських в Україні несуть покарання за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи.

Цю цифру заступник Арсена Авакова використовував як аргумент нібито обґрунтованості висунутих підозр Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугар у справі про вбивство Павла Шеремета. Проте журналісти Bihus з’ясували, що озвучені Геращенком цифри не відповідають дійсності.

У Кримінальному кодексі України дійсно є ст. 372, яка передбачає покарання для правоохоронців за подібні діяння, але на практиці жоден поліцейський за останні п’ять років не притягувався до відповідальності за цією статтею.

Лише у 2014 році було винесено чотири обвинувальних акта за цією статтею. А у 2019 році суд виніс один виправдувальний вердикт. Статистика за поточний рік наразі відсутня.

Результати розслідування журналістів показують, що ст. 372 КК України фактично є «мертвою» і за притягнення поліцейськими до кримінальної відповідальності завідомо невинних осіб покарання фактично відсутнє.

Як раніше писав «Ракурс», Геращенко заявив, що слідство підозрює Антоненка, Кузьменко і Дугар у скоєнні злочину, але вони не є організаторами вбивства Шеремета. Хто саме був «куратором», у МВС досі не знають. Геращенко лише відповів, що «відпрацьовуються десятки версій» і зараз є троє підозрюваних.