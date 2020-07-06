Українського екс-футболіста затримали в Росії. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n140731-ukrayinskogo-eks-futbolista-zatrymaly-v-rosiyi-kreml-znayshov-chergovogo-shpyguna.html

Ракурс

У Росії затримали громадянина України, колишнього футболіста Василя Василенка, який з 1992 по 2001 рік грав за кілька обласних футбольних клубів.

Чоловіка затримали ще в жовтні 2019 року, проте тоді про нього нічого не повідомлялося. Спочатку його звинуватили у контрабанді, а тепер російські силовики підозрюють його в шпигунстві на користь правоохоронних органів України. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

53-річного чоловіка утримують в одному з московських СІЗО, проте у якому саме — не повідомляється. У березні 2020 року йому змінили обвинувачення з ч. 1 ст. 226 Кримінального кодексу РФ (незаконне переміщення через держкордон РФ) на ст. 276 КК РФ (шпигунство). Українцеві загрожує до 20 років позбавлення волі.

Зазначається, що 19 червня йому продовжили термін тримання під вартою до 24 вересня 2020 року. Подробиці справи не розголошуються, адже її матеріали містять гриф «секретно».

Василенко був захисником кількох українських футбольних команд — «Таврія» (Новотроїцьке), «Торпедо» (Мелітополь) та «Дружба» (Бердянськ).

Нагадаємо, раніше Пол Уїлан — громадянин США, якого в грудні 2018 року затримали в Москві за підозрою в «проведенні шпигунської акції» — був засуджений до 16 років колонії суворого режиму. Мосміськсуд визнав американця винним у шпигунстві.