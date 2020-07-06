Украинский экс-футболист задержан в России. Фото: КП

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В России задержан гражданин Украины, бывший футболист Василий Василенко, который с 1992 по 2001 год играл за несколько областных футбольных клубов.

Мужчину задержали еще в октябре 2019 года, однако тогда о нем ничего не сообщалось. Изначально его обвинили в контрабанде, а теперь российские силовики подозревают его в шпионаже в пользу правоохранительных органов Украины. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

53-летнего мужчину содержат в одном из московских СИЗО, однако в каком именно — не сообщается. В марте 2020 года ему изменили обвинение с ч. 1 ст. 226 Уголовного кодекса РФ (незаконное перемещение через госграницу РФ) на ст. 276 УК РФ (шпионаж). Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что 19 июня ему продлили срок содержания под стражей до 24 сентября 2020 года. Подробности дела не разглашаются, так как его материалы содержат гриф «секретно».

Василенко был защитником нескольких украинских футбольных команд «Таврия» (Новотроицк), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).

Напомним, ранее Пол Уилан — гражданин США, которого в декабре 2018 года задержали в Москве по подозрению в «проведении шпионской акции» — был приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Мосгорсуд признал американца виновным в шпионаже.