Смолий раскрыл детали сотрудничества с МВФ, вспомнив о «порохоботах» — новости НБУ

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Яков Смолий, бывший глава Национального банка Украины, отверг риторику о своей принадлежности к «соросятам» и «прислуге МВФ», и, наоборот, напомнил о «порохоботах».

Нет. Мы — «порохоботы», почему же, — отметил Смолий в интервью LB.ua.

Он убежден, что несмотря на заявления отдельных политиков, без внешнего финансирования Украина сегодня не может существовать.

Мы не настолько развитая страна… Правительство формирует бюджет государства с дефицитом. Покрыть его внутренними ресурсами, что бы ни говорили скептики, нереально. Или же придется включать печатный станок, чтобы этот дефицит профинансировать, — заверил экс-глава Нацбанка.

Смолий добавил, что Кабмин мог бы прийти в бюджет без дефицита, тогда объем заимствований будет уменьшаться.

Мы потратим часть на обслуживание тех долгов, которые есть, и будем выходить из долговой ямы. А если мы ежегодно прибавляем и прибавляем, на какие средства мы будем его перекрывать? Украина не имеет такого ресурса, — резюмировал бывший чиновник.

Кроме этого, он отметил, что Национальный банк формально является независимым институтом, но «не изолированным островом». Поэтому НБУ принимает решения, глядя, куда направляется украинская экономика и что происходит в мире. Он также напомнил, что экономика зависит от результатов выборов и последующей политики лидера.

Все же на Украину смотрят. Например, из-за выборов была отсрочка программы МВФ, а Всемирный банк и ЕБРР не давали денег, потому что первым идет МВФ. Также мы ждали появления нового правительства, смотрели на его фискальную политику, как он будет выходить из дефицита бюджета… Это все звенья одной цепи, — рассказал Смолий.



По его словам, свыше полугода НБУ находился в неопределенности, а затем начал более активно ослаблять монетарную политику.

Напомним, Смолий возглавлял Национальный банк с 15 марта 2018 года по 3 июля 2020 года. До этого почти год он был исполняющим обязанности главы НБУ. После заявления о его отставке многие начали предрекать Украине кризис и дефолт. Президент Владимир Зеленский отметил, что в отставке Смолия нет ничего критичного, ведь остальные структуры Нацбанка продолжают работать.