Ryanair возобновил авиасообщение Украины и Италии несмотря на карантин, фото — Ryanair

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Авиакомпания Ryanair возобновила авиасообщение между Италией и Украиной. 6 июля состоялся рейс из «Борисполя» в Бергамо.

Запланированы также рейсы из Рима в Киев, из Болоньи во Львов, из Бергамо и Болоньи в Одессу, а также из Бергамо в Харьков. 7 июля у авиакомпании запланированы три рейса из Борисполя в Италию — в Рим, Болонью и Катанию.

Ryanair запускает в июле четыре новых маршрута в Италию — в Болонью, Катанию, Милан и Рим. Рейсы будет выполнять Malta Air, которая является частью крупнейшего в мире бюджетного авиаперевозчика.

Сеть Ryanair в Украине расширится до 11 направлений. Лоу-кост теперь может выполнять 28 рейсов в неделю.

Пока что Ryanair продает авиабилеты на рейсы между Украиной и Италией до конца летнего расписания. Пассажиров перед бронированием призывают учитывать возможные изменения расписания по коммерческим причинам или из-за возможных запретов власти.

Отметим о временном запрете ЕС на въезд украинцев. Согласно информации МИД, Италия пока не открыла свои границы для всех граждан Украины.

Исключение — владельцы вида на жительство в Италии или те, кто въезжает в Италию со стран-членов ЕС и Шенгенского соглашения, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана (если граждане проживали в указанных странах не менее 14 дней).

Напомним, что группа туристов из Киева попала в изолятор в Греции. После прилета в Афины украинцев не выпустили из аэропорта из-за карантинного запрета.