Ryanair відновив авіасполучення України та Італії попри заборону на в’їзд, фото — Ryanair

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Авіакомпанія Ryanair відновила авіасполучення між Італією та Україною. 6 липня відбувся рейс з «Борисполя» до Бергамо.

Заплановані також рейси з Риму до Києва, з Болоньї до Львова, з Бергамо і Болоньї до Одеси, а також з Бергамо до Харкова. 7 липня в авіакомпанії заплановані три рейси з Борисполя до Італії — до Риму, Болоньї та Катанії.

Ryanair запускає у липні чотири нових маршрути до Італії — до Болоньї, Катанії, Мілану та Риму. Рейси виконуватиме Malta Air, яка є частиною найбільшого у світі бюджетного авіаперевізника.

Мережа Ryanair в Україні розшириться до 11 напрямків. Лоу-кост тепер може виконувати 28 рейсів на тиждень.

Поки Ryanair продає авіаквитки на рейси між Україною та Італією до кінця літнього розкладу. Пасажирів перед бронюванням закликають враховувати можливі зміни розкладу з комерційних причин або через можливі заборони влади.

Відзначимо про тимчасову заборону ЄС на в’їзд українців. Відповідно до інформації МЗС, Італія поки не відкрила свої кордони для усіх громадян України.

Виняток — власники посвідки на проживання в Італії, або ті, хто в’їжджає в Італію з території країн-членів ЄС та Шенгенської угоди, Великої Британії, Андорри, Монако, Сан Марино та Ватикану (якщо такі громадяни проживали в зазначених країнах не менше 14 днів).

Нагадаємо, що група туристів з Києва потрапила в ізолятор у Греції. Після прильоту до Афін українців не випустили з аеропорту через карантинну заборону.