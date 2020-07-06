Причину затримання українців в Афінах назвало МЗС — в’їзд до Греції

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Причину затримання українців в Афінах назвало Міністерство закордонних справ. За словами заступника очільника МЗС Євгена Єніна, помилки припустилися дві авіакомпанії, за рахунок яких громадян України і повернуть до Києва.

Інцидент стався через певні помилки у роботі двох авіаліній. Забезпечення харчуванням і транспортування в Україну здійснюватиметься за рахунок цих авіаліній, — зазначив заступник глави МЗС на брифінгу 6 липня.

Єнін розповів, що з України сьогодні здійснюється багато рейсів в низку країн, але авіаперевізники повинні упевнитися в наявності документів, що дозволяють пасажирам в’їзд в зазначені країни. Також він повідомив, що всі українці в Афінах перебувають в постійному контакті з консулами, їм надається вся необхідна допомога.

Окрім цього, стало відомо, що грецька влада дала згоду на пропуск на територію країни як виняток одного з українців. Цю інформацію УНН підтвердив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Для зазначеної особи було зроблено виняток, як для студентки, — повідомив Погорельцев.

Зауважимо, що на спеціальному сайті МЗС, створеному з метою допомогти українцям під час планування поїздок за кордон, зазначено: в’їзд до Греції заборонений за винятком громадян, які мають дозвіл на проживання.

Нагадаємо, 17 українців прибули до столиці Греції в суботу ввечері двома рейсами — авіакомпанії Ryanair і Wizz Air. За словами пасажирів, у них були всі юридично оформлені документи і результати лабораторного дослідження, які засвідчують — вони здорові. Але пройти паспортний контроль в Афінах їм не вдалося через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою.