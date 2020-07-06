Причину задержания украинцев в Афинах назвал МИД — въезд в Грецию

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Причину задержания украинцев в Афинах назвало Министерство иностранных дел. По словам замглавы МИД Евгения Енина, ошибку допустили две авиакомпании, за счет которых граждан Украины и вернут в Киев.

Инцидент произошел из-за определенных ошибок в работе двух авиалиний. Обеспечение питанием и транспортировка в Украину будут осуществлены за счет указанных авиалиний, — отметил заместитель главы МИД на брифинге 6 июля.

Енин рассказал, что из Украины сегодня осуществляется большое количество рейсов в ряд стран, но авиаперевозчики должны удостовериться в наличии документов, разрешающих пассажирам въезд в указанные страны. Также он сообщил, что все украинцы в Афинах находятся в постоянном контакте с консулами, им предоставляется вся необходимая помощь.

Кроме этого, стало известно, что греческие власти дали согласие на пропуск на территорию страны в порядке исключения одного из украинцев. Эту информацию УНН подтвердил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Для указанного лица было сделано исключение, как для студентки, — сообщил Погорельцев.

Отметим, что на специальном сайте МИД, созданном с целью помочь украинцам во время планирования поездок за границу, указано: въезд в Грецию запрещен за исключением граждан, которые имеют разрешение на проживание.

Напомним, 17 украинцев прибыли в столицу Греции в субботу вечером двумя рейсами — авиакомпании Ryanair и Wizz Air. По словам пассажиров, у них были все юридически оформленные документы и результаты лабораторного исследования, удостоверяющие — они здоровы. Но пройти паспортный контроль в Афинах им не удалось из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью.