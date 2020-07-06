Погода в Украине. Фото: volynphc.org.ua

https://racurs.ua/n140727-grozy-poholodanie-na-zapade-i-jara-na-vostoke-pogoda-v-ukraine-7-iulya-karta.html

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Погода в Украине 7 июля в западных областях не порадует теплом. Дожди с грозами принесут в регион похолодание и днем столбики термометров не поднимутся выше 20°. В центре, на севере, а также в Одессе и Николаеве пройдут дожди с грозами, но температура воздуха все же будет выше 30°.

Зато на востоке, а также в Запорожье и Херсоне будет стоять невыносимая жара и дневная температура поднимется до 38°, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 7 июля будет теплой. Столбики термометров ночью опустятся до 19−21°, днем — поднимутся до 27−29°. Днем возможен дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове ожидается прохладной и дождливой, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит 15−17°, днем — 17−19°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе ожидается жаркой. Днем возможны дожди с грозами. Ночью термометры покажут 23−25°, днем — 30−32°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре 7 июля будет без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 18−20°, днем — поднимется до 31−33°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет жаркой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 20−22°, днем — 36−38°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Закарпатье 7 июля ожидается прохладной и дождливой, возможны грозы. Ночью температура составит 16−18°, днем ​​воздух прогреется до 18−20°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 июля будет относительно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения на протяжении суток.