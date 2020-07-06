Против «княжества ОПЗЖ» протестуют под Одессой. Фото: Думская

https://racurs.ua/n140726-protiv-knyajestva-opzj-protestuut-pod-odessoy-opublikovany-foto.html

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В Одесской области в понедельник, 6 июня, жители поселка Доброслав вышли на акцию протеста. Они перекрыли трассу Р-55, которая проходит через этот населенный пункт.

Суть протеста заключается в том, что жители поселка настаивают на том, чтобы Доброслав стал частью Одесского района, как предлагает Кабмин в рамках реформы децентрализации. В то же время некоторые народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» предложили создать «княжество ОПЗЖ», присоединив Доброслав к Березовскому району. Об этом сообщает издание «Думская».

В поселковом совете говорят, что присоединение Доброслава к Березовскому району — «абсолютно нелогично с географической, экономической и логистической точек зрения». Там утверждают, что самый оптимальный вариант для Доброславского поселкового совета, учитывая географическое расположение, — войти в состав Одесского района.

На акцию протеста вышли несколько десятков человек. Они держат плакаты: «Ми проти примусового приєднання», «Дослухайтесь до думки народу», «Доброслав за Одеський район».