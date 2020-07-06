Проти «князівства ОПЗЖ» протестують під Одесою. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n140726-proty-knyazivstva-opzj-protestuut-pid-odesou-opublikovano-foto.html

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В Одеській області у понеділок, 6 червня, жителі селища Доброслав вийшли на акцію протесту. Вони перекрили трасу Р-55, яка проходить через цей населений пункт.

Суть протесту полягає в тому, що жителі селища наполягають на тому, щоб Доброслав став частиною Одеського району, як пропонує Кабмін в рамках реформи децентралізації. Водночас деякі народні депутати від «Опозиційної платформи — За життя» запропонували створити «князівство ОПЗЖ», приєднавши Доброслав до Березівського району. Про це повідомляє видання «Думська».

У селищній раді кажуть, що приєднання Доброслава до Березівського району — «абсолютно нелогічно з географічної, економічної та логістичної точок зору». Там стверджують, що найоптимальніший варіант для Доброславскої селищної ради, з огляду на географічне розташування, — увійти до складу Одеського району.

На акцію протесту вийшли кілька десятків людей. Вони тримають плакати: «Ми проти примусового приєднання», «Дослухайтесь до думки народу», «Доброслав за Одеський район».