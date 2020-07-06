Картина Рубенса за 3,5 млн фунтів 140 років припадала пилом на полиці. Фото: Victoria Jones / PA

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Ракурс

Картина Рубенса «Портрет дами», яка зберігалася в приватній колекції майже 140 років, була знайдена в Лондоні.

Після видалення багатовікового бруду мистецтвознавці аукціонного дому Sotheby’s з подивом виявили таємничо зниклу картину маестро. Про це повідомляє Daily Mail.

Ще в 1902 році витвір мистецтва XVII століття виставлявся в Королівській академії у Лондоні під авторством Рубенса, але його походження з часом виявилося забутим. Власником картини «Портрет дами» у 1878 році став лондонський юрист Чарльз Батлер.

У 2017 році шедевр, який припадав пилом у приватній колекції, помилково назвали творінням учня Рубенса і продали з молотка в сорок разів дешевше за його вартість.

Анонімний покупець, який придбав картину в 2017 році за 78 тис. фунтів стерлінгів, припустив, що вона може належати пензлю самого великого художника, а не його учня. Він вирішив провести експертизу й експерти підтвердили його припущення.

Справжність картини довели за допомогою інфрачервоної камери. Вона показала приховані деталі, які вказували на зміни, зроблені художником під час роботи над портретом. У них виявили характерний художній почерк і стиль Рубенса.

Тепер на картину чекає новий аукціон. Її збираються виставити на торги 29 липня. Приблизна вартість картини становить від 2,5 до 3,5 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Італії учасниця 50-тисячної лотереї стала щасливою власницею картини Пабло Пікассо «Натюрморт».