Картина Рубенса за 3,5 млн фунтов 140 лет пылилась на полке. Фото: Victoria Jones / PA

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Ракурс

Картина Рубенса «Портрет дамы», которая хранилась в частной коллекции почти 140 лет, была найдена в Лондоне.

После удаления многовековой грязи искусствоведы аукционного дома Sotheby’s с удивлением обнаружили таинственно исчезнувшую картину маэстро. Об этом сообщает Daily Mail.

Еще в 1902 году произведение искусства XVII века выставлялось в Королевской академии в Лондоне под авторством Рубенса, но его происхождение со временем оказалось забытым. Обладателем картины «Портрет дамы» в 1878 году стал лондонский юрист Чарльз Батлер.

У 2017 году шедевр, который пылился в частной коллекции, ошибочно сочли творением ученика Рубенса и продали на аукционе в сорок раз дешевле его стоимости.

Анонимный покупатель, который приобрел картину в 2017 году за 78 тыс. фунтов стерлингов, предположил, что она может принадлежать руке самого великого художника, а не его ученика. Он решил провести экспертизу и эксперты подтвердили его догадки.

Подлинность картины эксперты доказали с помощью инфракрасной камеры. Она показала скрытые детали, которые указывали на изменения, сделанные художником во время работы над портретом. В них читался характерный почерк и стиль Рубенса.

Теперь картину ждет новый аукцион. Ее собираются выставить на торги 29 июля. Предположительная стоимость картины составляет от 2,5 млн до 3,5 млн фунтов стерлингов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Италии участница 50-тысячной лотереи стала счастливой обладательницей картины Пабло Пикассо «Натюрморт».