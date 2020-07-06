Погода в Україні. Фото: volynphc.org.ua

https://racurs.ua/ua/n140727-grozy-poholodannya-na-zahodi-ta-speka-na-shodi-pogoda-v-ukrayini-7-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 7 липня у західних областях не порадує теплом. Дощі з грозами принесуть у регіон похолодання і вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище 20°. У центрі, на півночі, а також в Одесі та Миколаєві пройдуть дощі з грозами, але температура повітря все ж буде вище за 30°.

На сході, а також у Запоріжжі та Херсоні буде стояти нестерпна спека і температура вдень підніметься до 38°, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 7 липня буде теплою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 19−21°, вдень — піднімуться до 27−29 °. Вдень можливий дощ з грозою. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові очікується прохолодною і дощовою, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме 15−17°, вдень — 17−19°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі очікується спекотною. Вдень можливі дощі з грозами. Вночі термометри покажуть 23−25​​°, вдень — 30−32°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі 7 липня буде без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 18−20°, вдень — підніметься до 31−33°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде спекотною. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 20−22°, вдень — 36−38°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 7 липня очікується прохолодною і дощовою, можливі грози. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень повітря прогріється до 18−20°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 7 липня буде відносно спокійною, очікуються лише невеликі збурення протягом доби.