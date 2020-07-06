Задержанные в Афинах украинцы готовятся к возвращению домой. Фото: pixabay

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Ракурс

В Афинах в субботу, 4 июля, задержали 17 украинцев. Их из аэропорта привезли в полицейский участок из-за коронавирусных ограничений, которые действуют в стране.

По состоянию на утро 6 июля они остаются в изоляторе. Их возвращение домой запланировано на 7 июля, однако пассажиры еще не покупали авиабилеты. Их могут отправить обратно только прямым рейсом Афины — Киев. Об этом пишет «Европейская правда».

Также стало известно, что в воскресенье, 5 июля, к задержанным пустили консула. Он передал им воду и средства личной гигиены. Также задержанные украинцы получили матрасы, ведь первую ночь в участке они провели на пустых койках.

Также одна из авиакомпаний передала своим пассажирам бутерброды и воду. Кроме того, украинцам разрешили выйти в столовую, чтобы купить еду. В это время их сопровождали полицейские.

За эти несколько дней граждан Украины не выпускали из изолятора. Полицейские один раз разрешили подышать свежим воздухом бабушке с двумя внуками.

Всех задержанных поселили в женский и мужской блоки. Сообщается, что в женском блоке намного больше людей, чем в мужском. Среди задержанных также граждане Грузии, Албании.

Напомним, ранее в МИД сообщили, что граждан Украины не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями, введенными в стране.