Задержание украинцев в Афинах — в МИДе назвали причину

В аэропорту Афин вчера задержали 17 украинцев, фото: «Гордон»

https://racurs.ua/n140679-zaderjanie-ukraincev-v-afinah-v-mide-nazvali-prichinu.html

Ракурс

Задержание украинцев в аэропорту Афин, которое произошло вечером 4 июля, прокомментировали в МИДе Украины.

Граждан Украины не пропустили в связи с карантинными ограничениями, сообщили директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии агентству «Укринформ».

Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями, — подчеркнул Погорельцев.

Украинцы ранее пожаловались СМИ, что в изоляторе, где их содержат, им не выдают воду и средства гигиены.

Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение, — сообщил чиновник.

По словам Погорельцева, украинское посольство в Греции занимается этим вопросом, «развернутый комментарий» дипломатической службы относительно этой ситуации ожидается завтра.

Чиновник также подчеркнул, что украинцам, которые во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19 намерены путешествовать за границу, следует планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности и особенностях въезда в соответствующие страны.

Напомним, вчера во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели из Киева двумя авиарейсами. Их поместили в изолятор.