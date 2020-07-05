Украинцы провели ночь в следственном изоляторе, фото: «Европейская правда»

https://racurs.ua/n140677-17-ukraincev-zaderjali-v-aeroportu-afin-iz-za-zapreta-na-vezd-v-evrosouz-smi-foto-video.html

Ракурс

В Греции в аэропорту столицы страны города Афины задержали 17 граждан Украины (среди них двое детей возрастом восемь и девять лет), прилетевших из Киева.

Причиной задержания стал запрет на въезд в Евросоюз гражданам третьих стран, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на одного из задержанных украинцев.

Украинцы прибыли вчера вечером двумя самолетами. Один из них, авиакомпании Ryanair, вылетел из «Борисполя» в 18.00, другой — авиакомпании Wizz Air, вылетел в 18.45 из аэропорта «Киев».

Отмечается, что украинцы имели результаты тестов, которые показывали отсутствие у них коронавируса.

Задержали украинский во время паспортного контроля, ночь они провели в изоляторе, где оставались и сегодня утром. По словам задержанных, их пытались заставить подписать согласие на депортацию.

В изолятор украинцев увезли в автозаке. В них забрали все вещи, оставив только мобильные телефоны, но без зарядных устройств.

Задержанные пассажиры жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию. Им также не предоставляют воду и еду.

Один из пассажиров рассказал, что в аэропорту «Киев» на регистрации их «строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов», после чего пропустили на паспортный контроль.

И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили, — отметил он.

Пассажиры также сообщили, что сегодня утром связались с консулом, который сказал им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Однако эти рейсы будут только во вторник.

Также пассажиры позвонили на «горячую линию» МИД Украины, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Евросоюз с 1 июля открыл свои границы для граждан ряда стран, где нет угрожающей ситуации с распространением коронавируса. Украина не входит в их число.