Где отдыхать во время карантина — пять курортных стран открыли границы для украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n140500-gde-otdyhat-vo-vremya-karantina-kakie-strany-otkryli-granicy-dlya-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в мире продолжается. Несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию в нашем государстве, ряд стран мира уже открыли свои границы для украинцев.
Сейчас украинцы могут полететь в пять государств. Перечень этих стран министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал в своем Telegram-канале.
Уже открыли свои границы для Украины:
- Турция;
- Египет (однако по прилету обратно придется проходить 14-дневную самоизоляцию);
- Албания;
- Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);
- Черногория (при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).
Открытие для украинцев границ с Грузией будет зависеть от эпидемиологической ситуации в нашем государстве, отметил Криклий.
Также остаются закрытыми для украинцев границы стран Евросоюза. Поехать в ЕС могут только дипломаты и граждане, имеющих рабочие, учебные контракты или вид на жительство в Евросоюзе.
Кроме того, въезд в ЕС разрешен морякам, которые направляются на корабль, а также гражданам, следующих транзитом через территорию Евросоюза.
Криклий отметил, что Евросоюз каждые две недели будет пересматривать список государств, из которых можно въезжать. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в Украине, соответствующие ограничения могут быть полностью или частично сняты.
Совет Европы недавно опубликовал список критериев, по которым осуществляется открытие границ ЕС. Как и ожидалось, прежде всего в этом вопросе Евросоюз ориентируется на количество новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней.
Напомним, Польша, несмотря на запрет Евросоюза, с 1 июля возобновила авиасообщение с Украиной.