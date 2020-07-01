Коронавирус повлиял на туристическую отрасль, фото: ANGELO CARCONI

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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в мире продолжается. Несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию в нашем государстве, ряд стран мира уже открыли свои границы для украинцев.

Сейчас украинцы могут полететь в пять государств. Перечень этих стран министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал в своем Telegram-канале.

Уже открыли свои границы для Украины:

Турция;

Египет (однако по прилету обратно придется проходить 14-дневную самоизоляцию);

Албания;

Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);

Черногория (при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

Открытие для украинцев границ с Грузией будет зависеть от эпидемиологической ситуации в нашем государстве, отметил Криклий.

Также остаются закрытыми для украинцев границы стран Евросоюза. Поехать в ЕС могут только дипломаты и граждане, имеющих рабочие, учебные контракты или вид на жительство в Евросоюзе.

Кроме того, въезд в ЕС разрешен морякам, которые направляются на корабль, а также гражданам, следующих транзитом через территорию Евросоюза.

Криклий отметил, что Евросоюз каждые две недели будет пересматривать список государств, из которых можно въезжать. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в Украине, соответствующие ограничения могут быть полностью или частично сняты.

Совет Европы недавно опубликовал список критериев, по которым осуществляется открытие границ ЕС. Как и ожидалось, прежде всего в этом вопросе Евросоюз ориентируется на количество новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Напомним, Польша, несмотря на запрет Евросоюза, с 1 июля возобновила авиасообщение с Украиной.