Коронавірус вплинув на туристичну галузь, фото: ANGELO CARCONI

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 у світі триває. Низка країн світу вже відкрили свої кордони для українців попри нестабільну епідеміологічну ситуацію у нашій країні.

Зокрема, кордони для українців відкрили п’ять держав. Перелік цих країн міністр інфраструктури України Владислав Криклій опублікував у своєму Telegram-каналі.

Вже відкрили свої кордони для України:

Туреччина;

Єгипет (проте після повернення доведеться проходити 14-денну самоізоляцію);

Албанія;

Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла);

Чорногорія (в разі наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого впродовж останніх 48 годин).

Відкриття для українців кордонів із Грузією залежатиме від епідеміологічної ситуації в нашій державі, зазначив Криклій.

Також залишаються закритими для українців кордони країн Євросоюзу. Поїхати до ЄС можуть лише дипломати та громадяни, які мають робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в Євросоюзі. Окрім того, в’їзд до ЄС дозволено морякам, що прямують на корабель, а також громадянам, які прямують транзитом через територію Євросоюзу.

Криклій зазначив, що Євросоюз кожні два тижні переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати. В разі покращення епідеміологічної ситуації в Україні відповідні обмеження можуть бути повністю або частково зняті.

Рада Європи нещодавно опублікувала список критеріїв, за якими здійснюється відкриття кордонів ЄС. Як і очікувалося, передусім у цьому питанні Євросоюз орієнтується на кількість нових випадків коронавірусу на 100 тис. населення за останні 14 днів.

Нагадаємо, Польща попри заборону Євросоюзу з 1 липня відновила авіасполучення з Україною.