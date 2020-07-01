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Польща відкрила небо для України попри заборону ЄС, фото — Главком

Польща відкрила небо для України попри заборону ЄС (ІНФОГРАФІКА)

1 лип 2020, 12:32
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Польща відновила авіасполучення з Україною з 1 липня. Утім, таке рішення поки тимчасове, воно діятиме два тижні.

Сьогодні аеропорт «Київ» почав приймати і відправляти рейси з польських міст, зокрема вранці в Жулянах приземлилися літаки авіакомпанії Wizz Air з Варшави, Вроцлава та Кракова. Вони ж відправилися з української столиці у зворотній бік.

Польща відкрила небо для України попри заборону ЄС, фото — аерпорт "Київ"

Польща відкрила небо для України попри заборону ЄС

Відновлення повітряного сполучення з Україною відбулося на основі розпорядження уряду Польщі від 30 червня. Раніше Європейський союз з 1 липня дозволив в’їзд деяким туристам з так званого «безпечного» списку, в який увійшли 15 країн. України в переліку не було.

Рішенням польської Ради міністрів визначено, що заборона на здійснення польотів до Польщі не стосується країн ЄС (за винятком Швеції і Португалії), а також України, Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії та Південної Кореї. Розпорядження діятиме з 1 по 14 липня.


Раніше Рада Євросоюзу своїм рішенням також дозволила відкрити в’їзд для окремих категорій українців. До Польщі наразі можна летіти обмеженому колу осіб, про яке повідомило українське МЗС.

Польща відкрила небо для України попри заборону ЄС, фото — МЗС

Джерело: Ракурс


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