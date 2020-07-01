Польща відкрила небо для України попри заборону ЄС, фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n140493-polscha-vidkryla-nebo-dlya-ukrayiny-popry-zaboronu-ies-infografika.html

Ракурс

Польща відновила авіасполучення з Україною з 1 липня. Утім, таке рішення поки тимчасове, воно діятиме два тижні.

Сьогодні аеропорт «Київ» почав приймати і відправляти рейси з польських міст, зокрема вранці в Жулянах приземлилися літаки авіакомпанії Wizz Air з Варшави, Вроцлава та Кракова. Вони ж відправилися з української столиці у зворотній бік.

Відновлення повітряного сполучення з Україною відбулося на основі розпорядження уряду Польщі від 30 червня. Раніше Європейський союз з 1 липня дозволив в’їзд деяким туристам з так званого «безпечного» списку, в який увійшли 15 країн. України в переліку не було.

Рішенням польської Ради міністрів визначено, що заборона на здійснення польотів до Польщі не стосується країн ЄС (за винятком Швеції і Португалії), а також України, Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії та Південної Кореї. Розпорядження діятиме з 1 по 14 липня.

Раніше Рада Євросоюзу своїм рішенням також дозволила відкрити в’їзд для окремих категорій українців. До Польщі наразі можна летіти обмеженому колу осіб, про яке повідомило українське МЗС.