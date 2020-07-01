Диверсії в Україні може влаштовувати Росія для вирішення проблеми з водою в Криму. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n140492-dyversiyi-v-ukrayini-moje-vlashtovuvaty-rosiya-cherez-problemy-z-vodou-v-krymu.html

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Росія окупувала Крим у 2014 році, після чого Україна перекрила подачу води на територію анексованого півострова. Після цього так звана влада Криму неодноразово заявляла про загрозу екологічної катастрофи через відсутність води.

Щоб відновити подачу води на півострів, Росія може вдатися до диверсій на українських об'єктах інфраструктури і використовувати своїх агентів впливу в місцевій політиці. Про це розповіла заступник постійного представника президента в АРК Таміла Ташева, передає «РБК-Україна».

За її словами, Росія буде всіляко просувати тему відновлення подачі води в Крим через загрозу «екологічної катастрофи». Водночас Україна відновлювати подачу води через Північно-Кримський канал не має наміру.

Ташева зазначила, що це остаточна позиція України в цьому питанні. Це позиція не тільки представництва президента, а й інших органів влади.

Як повідомлялося, посуха в Криму наближає тимчасово окупований півострів до екологічної катастрофи. У Болградському районі річки Біюк-Карасу і Танасу перетворилися на струмки.