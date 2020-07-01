Диверсии в Украине может устраивать Россия для решения проблемы с водой в Крыму. Фото: KP.UA

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Россия оккупировала Крым в 2014 году, после чего Украина перекрыла подачу воды на территорию аннексированного полуострова. После этого так называемые власти Крыма неоднократно заявляли об угрозе экологической катастрофы из-за отсутствия воды.

Чтобы возобновить подачу воды на полуостров, Россия может прибегнуть к диверсиям на украинских объектах инфраструктуры и использовать своих агентов влияния в местной политике. Об это рассказала заместитель постпреда президента в АРК Тамила Ташева, передает «РБК-Украина».

По ее словам, Россия будет всячески продвигать тему возобновления подачи воды в Крым из-за угрозы «экологической катастрофы». При этом Украина возобновлять подачу воды через Северо-Крымский канал не намерена.

Ташева отметила, что это окончательная позиция Украины в данном вопросе. При этом такой позиции придерживаются как в представительстве президента, так и в других органах власти.

Как сообщалось, засуха в Крыму приближает временно оккупированный полуостров к экологической катастрофе. В Белгородском районе реки Биюк-Карасу и Танасу превратились в ручьи.