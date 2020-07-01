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Ракурс
Легализацию игорного бизнеса предлагает вынести на референдум Тимошенко

Легализацию игорного бизнеса Тимошенко предлагает вынести на референдум

1 июл 2020, 12:05
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Референдум о легализации игорного бизнеса в Украине предложила провести нардеп Юлия Тимошенко во время сегодняшнего выступления за трибуной Верховной Рады. Лидер БЮТ раскритиковала законопроект фракции «Слуга народа».

Чем мы занимаемся сейчас в Верховной Раде? Обсуждаем в деталях законопроект об игорном бизнесе, в то время как у людей в стране нет денег на еду, точно нет на одежду и на нормальную жизнь. Мы подробно обсуждаем заказ уголовной мафии: как у людей из карманов с помощью игровых автоматов и казино, которые в каждой «подворотне» будут находиться, вытянуть последние копейки, — обратилась к коллегам по парламенту Тимошенко.

Экс-премьер убеждена, что украинцы не понесут в казино свои последние 100 грн.

Вы не понимаете, что для того, чтобы получить копейку в бюджет от игорного бизнеса, нужно, чтобы в десять раз больше люди проиграли в казино. Кто ответит за самоубийства украинцев, которые проиграют, или вытянут из дома последнее… Вы шли на выборы с президентом с идеей референдумов. А слабо на референдуме спросить у людей, хотят ли они легализовать игорный бизнес? — спросила парламентарий.


По мнению Тимошенко, легализация игорного бизнеса в Украине — это то же самое, что и узаконивание проституции или тяжелых наркотиков. Нардеп напомнила о болезни игромании.

Напомним, 20 декабря прошлого года глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков во исполнение постановления Кабмина поручил до 16.00 закрыть все игорные заведения, клубы и лотереи, которые действуют в Украине. «Ракурс» тогда собрал реакцию соцсетей.

Источник: Ракурс


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