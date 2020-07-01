Во время Революции достоинства, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n140490-dela-maydana-v-gbr-pohvastalis-dostijeniyami-za-iun-dokument.html

Ракурс

В «делах Майдана», касающихся преступлений, связанных с событиями Революции достоинства, в течение июня были сообщены подозрения восьми лицам, а также направлены в суд два обвинительных акта.

Всего по состоянию на конец июня Специальное следственное подразделение Государственного бюро расследований (ГБР) расследовало 76 уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Большинство сообщенных в июне подозрений в «делах Майдана» касались бойцов милицейского спецподразделения «Беркут».

Так, двум бойцам днепропетровского «Беркута» сообщено подозрение в даче заведомо ложных показаний и препятствовании гражданину в проведении собрания ночью 21 января 2014 года (ч. 2 ст. 384 и ст. 340 Уголовного кодекса).

Двум бывшим бойцам киевского «Беркута» сообщено подозрение в превышении полномочий, которое сопровождалось применением насилия, служебном подлоге и незаконном препятствовании проведению собрания, которое произошло 30 ноября 2013 года.

Также завершено досудебное расследование в отношении еще двух киевских экс-беркутовцев относительно совершения аналогичных правонарушений.

Еще одного экс-бойца киевского «Беркута» подозревают в совершении умышленных убийств 20 февраля 2014 года.

Кроме того, сообщено о подозрении бывшему прокурору столичной прокуратуры, который 21 января 2014 года согласовал подозрение в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана, а также следователю киевской милиции, в тот же день незаконно задержавшему одного из активистов и вручившему ему уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков.

Еще двум гражданам Украины объявлено подозрение в даче заведомо ложных показаний, благодаря которым из-под стражи были освобождены многие правоохранители, которые незаконно задерживали участников протестов (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса).

В суд были направлены обвинительные акты по киевскому экс-беркутовцу за совершенные им 30 ноября 2013 года правонарушения и в отношении гражданина, благодаря ложным свидетельством которого был освобожден следователь, подозреваемый в незаконном задержании активистов.

Напомним, вчера суд оправдал судью, которая лишала водительских удостоверений активистов, принимавших участие в автопробеге в Межигорье.