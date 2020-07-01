Під час Революції гідності, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n140490-spravy-maydanu-u-dbr-pohvalylysya-zdobutkamy-za-cherven-dokument.html

Ракурс

У «справах Майдану», котрі стосуються злочинів, пов’язаних з подіями Революції гідності, впродовж червня було повідомлено про підозри восьми особам, а також скеровано до суду два обвинувальні акти.

Загалом станом на кінець червня Спеціальний слідчий підрозділ Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідував 76 кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Більшість повідомлених у червні підозр у «справах Майдану» стосувалися бійців міліцейського спецпідрозділу «Беркут».

Так, двом бійцям дніпропетровського «Беркуту» повідомлена підозра в дачі завідомо неправдивих показань і перешкоджанні громадянину в проведенні зборів вночі 21 січня 2014 року (ч. 2 ст. 384 і ст. 340 Кримінального кодексу).

Двом колишнім бійцям київського «Беркуту» повідомлена підозра у перевищенні повноважень, що супроводжувалося застосуванням насильства, службовому підробленні та незаконному перешкоджанні проведенню зборів, яке сталося 30 листопада 2013 року.

Також завершене досудове розслідування стосовно ще двох київських екс-беркутівців стосовно вчинення аналогічних правопорушень.

Ще одного екс-бійця київського «Беркуту» підозрюють у вчиненні умисних вбивств 20 лютого 2014 року.

Крім того, повідомлено про підозру колишньому прокурору столичної прокуратури, який 21 січня 2014 року погодив підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану, а також слідчому київської міліції, який того ж дня незаконно затримав одного з активістів і вручив йому повідомлення про підозру в організації масових заворушень.

Ще двом громадянам України оголошена підозра в дачі завідомо неправдивих показань, завдяки яким з-під варти були звільнені низка правоохоронців, котрі незаконно затримували учасників протестів (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу).

До суду були спрямовані обвинувальні акти стосовно київського екс-беркутівця за вчинені ним 30 листопада 2013 року правопорушення та стосовно громадянина, завдяки неправдивим свідченням якого був звільнений слідчий, підозрюваний у незаконному затриманні активістів.

Нагадаємо, вчора суд виправдав суддю, яка позбавляла водійських посвідчень активістів, котрі брали участь в автопробігу до Межигір’я.