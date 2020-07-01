Легалізацію грального бізнесу пропонує провести Тимошенко через референдум

https://racurs.ua/ua/n140491-legalizaciu-gralnogo-biznesu-proponuie-provesty-tymoshenko-cherez-referendum.html

Ракурс

Референдум щодо легалізації грального бізнесу в Україні запропонувала провести нардеп Юлія Тимошенко під час сьогоднішнього виступу за трибуною Верховної Ради. Лідер БЮТ розкритикувала законопроект фракції «Слуга народу» й назвала документ невчасним.

Чим ми займаємося зараз у Верховній Раді? Обговорюємо в деталях законопроект про гральний бізнес, в той час як у людей в країні немає грошей на їжу, точно немає на одяг і на нормальне життя. Ми детально обговорюємо замовлення кримінальної мафії: як у людей з кишень через гральні автомати і казино, які в кожній «підворотній» знаходитимуться, витягнути останні копійки, — звернулася до колег по парламенту Тимошенко.

Екс-прем'єр переконана, що українці не понесуть в казино свої останні 100 грн.

Ви не розумієте, що для того, щоб отримати копійку в бюджет від грального бізнесу потрібно, щоб удесятеро більше люди програли в казино. Хто відповідатиме за самогубства українців, які програють, або витягнуть з оселі все, що вони мають… Ви йшли на вибори з президентом з ідеєю референдумів. А слабо на референдумі запитати у людей, чи хочуть вони легалізувати гральний бізнес? — запитала парламентар.



На думку Тимошенко, легалізація грального бізнесу в Україні тотожна узаконенню проституції чи важких наркотиків. Нардеп нагадала про хворобу ігроманію.

Нагадаємо, торік 20 грудня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков на виконання постанови Кабміну доручив до 16.00 закрити усі гральні заклади, клуби та лотереї, які діють в Україні. «Ракурс» тоді зібрав бурхливу реакцію соцмереж.