Польша открыла небо для Украины, несмотря на запрет ЕС, фото — аэропорт "Киев"

https://racurs.ua/n140493-polsha-otkryla-nebo-dlya-ukrainy-vopreki-zapretu-es-infografika.html

Ракурс

Польша возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля. Впрочем, такое решение пока временное, оно будет действовать две недели.

Сегодня аэропорт «Киев» начал принимать и отправлять рейсы из польских городов — утром в Жулянах приземлились самолеты авиакомпании Wizz Air из Варшавы, Вроцлава и Кракова. Они отправились из украинской столицы и в обратную сторону.

Восстановление воздушного сообщения с Украиной состоялось на основе распоряжения правительства Польши от 30 июня. Ранее Европейский союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого «безопасного» списка, в который вошли 15 стран. Украины в нем не было.

Решение польского Совета министров определяет, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

Ранее Совет Евросоюза также разрешил въезд для отдельных категорий украинцев. В Польшу сейчас можно лететь ограниченному кругу лиц, о котором сообщил украинский МИД.