ДТП на переході у Вишневому — Ford в’їхав у маму з дворічною дитиною, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n140499-ford-na-perehodi-v-yihav-u-mamu-z-dvorichnou-dytynou-u-vyshnevomu-video.html

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ДТП сталася на пішохідному переході у Вишневому. Водій автомобіля Ford в’їхав у маму, яка несла на руках дворічну дитину і везла перед собою коляску.

Водій повертав праворуч на вулиці Європейській і чомусь не помітив пішоходів, які були в цей час на «зебрі». Автомобіль збив жінку та перевернув дитячий візок.

На щастя, швидкість «Форда» не була значною. Як видно з відео, до матері і дитини відразу підбігли перехожі, а водій почав поволі виходити з машини.

«Київ оперативний» повідомляє, що дворічна дитина та жінка у шоковому стані, мають забої, але їхньому життю нічого не загрожує.

Минулого тижня у Вишневому сталася інша аварія на пішохідному переході. На вулиці Київській водій автомобіля Daewoo зупинилася, щоб пропустити пішохода, який в цей час переходив дорогу. Проте, маневр не побачив водій на Audi. Тож він в’їхав у Daewoo.