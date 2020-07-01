Ford на переходе въехал в маму с двухлетним ребенком на Киевщине, фото — ТСН

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Ракурс

ДТП случилось на пешеходном переходе в Вишневом. Водитель автомобиля Ford въехал в маму, которая несла на руках двухлетнего ребенка и везла перед собой коляску.

Водитель поворачивал направо на улице Европейской и почему-то не заметил пешеходов, которые были в это время на «зебре». Автомобиль сбил женщину и перевернул коляску.

К счастью, скорость «Форда» не была высокой. Как видно на видео, к матери и ребенку сразу подбежали прохожие, а водитель начал медленно выходить из машины.

«Киев оперативный» сообщает, что двухлетний ребенок и женщина в шоковом состоянии, у них ушибы, но их жизни ничего не угрожает.

На прошлой неделе в Вишневом произошла другая авария на пешеходном переходе. На улице Киевской водитель автомобиля Daewoo остановилась, чтобы пропустить пешехода, который в это время переходил дорогу. Однако, маневр не увидел водитель Audi и въехал в Daewoo.