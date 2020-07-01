Как в клинике Med City заботятся о красоте ваших ног: популярные процедуры

Популярные процедуры в клинике Med City

https://racurs.ua/n140496-kak-v-klinike-med-city-zabotyatsya-o-krasote-vashih-nog-populyarnye-procedury.html

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Большинство людей не задумываются о здоровье ног, занимаясь только минимальным уходом. В дальнейшем это дает о себе знать нарастающей усталостью, венозными заболеваниями и сопутствующими патологиями. Также немаловажно следить за красотой ног в теплое время года, уделяя особенное внимание гладкости и гигиене. Мы расспросили специалистов клиники лазерной медицины Med City, какие процедуры центра помогут сохранить ножки красивыми надолго. Читайте подробности прямо сейчас.

Почему стоит выбрать клинику Med City

Медицинский центр Med City предоставляет широкий профиль услуг, позволяя клиентам выбрать нужные процедуры. Среди преимуществ клиники можно отметить следующие:

Применение инновационных лазерных технологий.

Высшая степень аккредитации Министерства здравоохранения Украины.

Врачи с многолетним стажем и высокой квалификацией.

Комплексный подход к методам лечения.

Многочисленные акционные предложения, выгодная программа лояльности и скидки.

Европейский уровень сервиса и качества услуг.

А теперь давайте рассмотрим популярные процедуры для сохранения красоты и здоровья ваших ног.

Лазерная эпиляция

Одной из самых популярных процедур в медицинском центре Med City является лазерная эпиляция — https://medcity.ua/services/lazernaya-epilyatsiya/. Распрощаться с нежелательными волосами теперь можно быстро и абсолютно безболезненно. Для проведения манипуляций используется высокотехнологичный косметологический аппарат Moveo. Запатентованная технология позволяет увидеть результат уже после первого сеанса! В отличие от обычного лазера, динамическая эпиляция имеет ряд преимуществ:

Подойдет любому фототипу.

Имеет насадку с контактным охлаждением.

Регулируется степень интенсивности и сила воздействия.

Сеанс проходит очень быстро — до 30 мин.

Не имеет реабилитационного периода или противопоказаний.

Минимизируется распространение тепловой энергии на кожу.

Исключены ожоги или перегрев.

Флебология

В клинике проводится лечение патологий нижних конечностей, таких, как варикозное расширение вен, флебопатия, тромбофлебит или трофическая язва. Методология лечения включает в себя широкий спектр процедур и терапевтических приемов — стриппинг или малоинвазивная хирургия.

После осмотра флеболог назначает индивидуальное лечение и разрабатывает терапевтическую программу. Делается это на основе сбора полного анамнеза, а также учета особенностей заболевания, возрастных изменений и состояния пациента.

Минимального реабилитационного периода и улучшения функции кровотока на пораженных участках получается достичь благодаря применению малотравматичных технологий, таких, как склеротерапия, эндовенозная лазерная коагуляция или радиочастотная облитерация. Узнать более подробно о всех методах лечения и применяемом оборудовании можно по ссылке: https://medcity.ua/services/lechenie-varikoza/.

Пластическая хирургия

Замедленный обмен веществ и сбои в работе гормональной системы могут привести к накоплению жировой массы над коленной чашечкой, а также в подколенной ямке, что образует нависающую складку. Врачи клиники Med City предлагают эффективное решение данной проблемы путем лазерного липолиза коленей. Процедура бескровная, может проводиться даже на маленьком участке тела и не требует реабилитации.

Заботьтесь о красоте своего тела вместе со специалистами центра лазерной медицины Med City!