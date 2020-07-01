Як у клініці Med City дбають про красу ваших ніг: популярні процедури

Популярні процедури у клініці Med City

https://racurs.ua/ua/n140496-yak-u-klinici-med-city-dbaut-pro-krasu-vashyh-nig-populyarni-procedury.html

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Більшість людей не замислюються про здоров’я ніг, займаючись тільки мінімальним доглядом. Надалі це дає про себе знати втомою, що наростає, венозними захворюваннями і супутніми патологіями. Також важливо стежити за красою ніг в теплу пору року, приділяючи особливу увагу гладкості та гігієні. Ми розпитали фахівців клініки лазерної медицини Med City, які процедури центру допоможуть зберегти ніжки красивими надовго. Читайте подробиці просто зараз.

Чому варто вибрати клініку Med City

Медичний центр Med City надає широкий профіль послуг, дозволяючи клієнтам обрати потрібні процедури. Серед переваг клініки можна відзначити такі:

Застосування інноваційних лазерних технологій.

Вища ступінь акредитації Міністерства охорони здоров’я України.

Лікарі з багаторічним стажем і високою кваліфікацією.

Комплексний підхід до методів лікування.

Численні акційні пропозиції, вигідна програма лояльності та знижки.

Європейський рівень сервісу і якості послуг.

А зараз розгляньмо популярні процедури для збереження краси і здоров’я ваших ніг.

Лазерна епіляція

Однією з найпопулярніших процедур у медичному центрі Med City є лазерна епіляція — https://medcity.ua/services/lazernaya-epilyatsiya/. Розпрощатися з небажаним волоссям тепер можна швидко й абсолютно безболісно. Для проведення маніпуляцій використовується високотехнологічний косметологічний апарат Moveo. Запатентована технологія дозволяє побачити результат уже після першого сеансу! На відміну від звичайного лазера, динамічна епіляція має ряд переваг:

Підійде будь-якому фототипу.

Має насадку з контактним охолодженням.

Регулюється ступінь інтенсивності та силу впливу.

Сеанс проходить дуже швидко — до 30 хв.

Не має реабілітаційного періоду або протипоказань.

Мінімізується поширення теплової енергії на шкіру.

Виключені опіки або перегрів.

Флебологія

У клініці проводиться лікування патологій нижніх кінцівок, наприклад, варикозне розширення вен, флебопатія, тромбофлебіт або трофічна виразка. Методологія лікування включає в себе широкий спектр процедур і терапевтичних прийомів — стріпінг або малоінвазивна хірургія.

Після огляду флеболог призначає індивідуальне лікування і розробляє терапевтичну програму. Робиться це на основі збору повного анамнезу, а також із врахуванням особливостей захворювання, вікових змін та стану пацієнта.

Мінімального реабілітаційного періоду і поліпшення функції кровотоку на уражених ділянках виходить досягти завдяки застосуванню малотравматичних технологій, як-от склеротерапія, ендовенозна лазерна коагуляція або радіочастотна облітерація. Отримати додаткову інформацію про всі методи лікування і обладнання можна за посиланням: https://medcity.ua/services/lechenie-varikoza/.

Пластична хірургія

Уповільнений обмін речовин і збої в роботі гормональної системи можуть призвести до накопичення жирової маси над колінною чашечкою, а також в підколінній ямці, що утворює нависаючу складку. Лікарі клініки Med City пропонують ефективне рішення цієї проблеми шляхом лазерного ліполізу колін. Процедура безкровна, може проводитися навіть на маленькій ділянці тіла і не вимагає реабілітації.

Дбайте про красу свого тіла разом із фахівцями центру лазерної медицини Med City!