Запуск е-квитка відклали у Києві. Фото: Главком

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У Києві з 1 липня мав запрацювати єдиний електронний квиток для проїзду у громадському транспорті. Проте його запуск відклали на невизначений термін.

Кабмін має розробити необхідні зміни до законодавства, щоб усі категорії пільговиків могли користуватися громадським транспортом безкоштовно. Тільки тоді можна буде запускати електронний квиток. Про це під час онлайн-брифінгу 1 липня розповів мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Києві усе готово до запуску е-квитка, але через невирішене питання з пільговиками його не будуть впроваджувати.

Уряд отримає можливість розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. Зокрема — на проїзд пільговиків з інших міст у громадському транспорті Києва, — зазначив Кличко.

За його словами, уряд повинен вирішити, як держава компенсуватиме пільговикам витрати на проїзд у громадському транспорті. Посадовці мають розробити та ухвалити нові правила до 1 січня 2021 року.

Зазначимо, у Києві нараховують близько 240 тис. ветеранів, військовослужбовців, дітей війни, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також 480 тис. пенсіонерів. Усі вони входять до пільгових категорій та мають право на безкоштовний проїзд. Ці витрати покладено на місцеві бюджети.

Як повідомлялося, у Києві всі пільговики зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця поточного року.