Запуск е-билета отложили в Киеве. Фото: Главком

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В Киеве с 1 июля должен был заработать единый электронный билет для проезда в общественном транспорте. Однако его запуск отложили на неопределенный срок.

Кабмин должен разработать необходимые изменения в законодательство, чтобы все категории льготников могли пользоваться общественным транспортом бесплатно. Только тогда можно будет запускать электронный билет. Об этом во время онлайн-брифинга 1 июля рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве все готово к запуску е-билета, но из-за нерешенного вопроса с льготниками его не будут внедрять.

Правительство получит возможность разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. В частности — на проезд льготников из других городов в общественном транспорте Киева, — отметил Кличко.

По его словам, правительство должно решить, как государство будет компенсировать льготникам расходы на проезд в общественном транспорте. Чиновники должны разработать и принять новые правила до 1 января 2021 года.

Отметим, в Киеве насчитывается около 240 тыс. ветеранов, военнослужащих, детей войны, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, а также 480 тыс. пенсионеров. Все они являются представителями льготных категорий и имеют право на бесплатный проезд. Эти расходы должны компенсировать местные бюджеты.

Как сообщалось, в Киеве все льготники смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца текущего года.