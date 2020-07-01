Столкновения шахтеров с полицией и нападение на нардепа близ офиса Зеленского попали на видео — новости Киева

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Столкновения шахтеров с полицией 1 июля произошли у здания Офиса президента Владимира Зеленского в Киеве. Конфликт на Банковой возник из-за того, что митингующие решили установить палатки для оказания медицинской помощи.

Однако правоохранители помешали таким намерениям шахтеров. Полиция изъяла палатки.

Нападение на депутата, на шахтеров, на профсоюзников! Полиция мешает участникам всеукраинской акции протеста шахтеров устанавливать палатки, — сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook.

Напомним, 1 июля начался второй день бессрочной всеукраинской акции протеста шахтеров «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», «Первомайскуголь», «Львовуголь», «Волыньуголь».

30 июня шахтеры начали в Киеве протест против системного накопления задолженности, а также с требованием к властям наладить стабильную работу угледобывающих предприятий. По словам Волынца, горняки выступают против российского лобби в отечественной энергетике.

Напомним, 24 июня Зеленский пообещал шахтерам Львовщины за несколько дней решить вопрос с задолженностью по зарплате за четыре месяца, которая составляет 58 млн грн.