В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

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Эпидемия коронавируса в Киеве обостряется. Городские власти усиливают в столице противоэпидемические меры, направленные на сдерживание болезни COVID-19.

В частности, в Киеве введут ряд новых ограничений. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время сегодняшнего онлайн-брифинга.

Теперь кафе, рестораны и развлекательные заведения, в том числе кинотеатры, будут работать только до 22.00. До этого же времени разрешается проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного и рекламного характера.

Всего в Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 101 случай коронавируса. В частности, заболели семь медиков. Девять человек госпитализированы.

Среди новых случаев заболели — 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и трое девочек 1−14 лет, а также 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и четыре мальчика.

За все время эпидемии в столице выявили 5 тыс. 138 случаев коронавируса. Выздоровели за минувшие сутки 35 человек. В больницах сейчас находятся 274 больных COVID-19.

Увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. Семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что уже заполнен 31% из почти 900 коек в больницах первой волны. В случае необходимости больницы второй волны могут предоставить еще 900 коек.

Напомним, всего в Украине за минувшие сутки обнаружили 664 случая коронавируса.