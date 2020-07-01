Акция в защиту Порошенко проходит под ГБР — фото и видео

https://racurs.ua/n140494-miting-pod-gbr-provodyat-storonniki-poroshenko-poyavilis-foto-i-video.html

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Акция в защиту Петра Порошенко 1 июля проходит под зданием Государственного бюро расследований в Киеве. Сторонники пятого президента устроили митинг с призывом «Нет — политическим репрессиям».

Акция под ГБР уже собрала несколько сотен активистов, а также десятки камер СМИ.

Ранее экс-глава государства, а ныне народный депутат от партии «Европейская Солидарность», заявил, что сейчас против него расследуют 24 уголовных производства и якобы за ними стоит Офис президента Владимира Зеленского. Три дела против Порошенко, по его словам, уже закрыли.

Вчера генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что 1 июля состоится одновременно и допрос, и избрание меры пресечения Порошенко.

Напомним, что 30 июня адвокаты Порошенко заявили, что политик не получил вызов на допрос в установленном законом порядке. Адвокат Игорь Головань отметил, что генпрокурор и ее подчиненные «задним числом» оформили постановление и этот документ «волшебным образом» появился в приложениях к ходатайству о применении к Порошенко меры пресечения — содержание под стражей.