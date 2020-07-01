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Ракурс
Акція на захист Порошенка триває під ДБР — фото і відео

Мітинг під ДБР влаштували прихильники Порошенка, з’явилися фото і відео

1 лип 2020, 12:32
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Акція на захист Петра Порошенка 1 липня триває під будівлею Державного бюро розслідувань у Києві. Прихильники п’ятого президента влаштували мітинг із закликом «Ні — політичним репресіям».

Акція під ДБР зібрала кілька сотень активістів, а також десятки камер ЗМІ.

Раніше екс-глава держави, а нині народний депутат від партії «Європейська Солідарність», заявив, що наразі щодо нього розслідують 24 кримінальні провадження і нібито за ними стоїть Офіс президента Володимира Зеленського. Три справи проти Порошенка, за його словами, вже закрили.

Акція на захист Порошенка триває під ДБР — фото і відео

Акція на захист Порошенка триває під ДБР — фото і відео

Акція на захист Порошенка триває під ДБР — фото і відео

Акція на захист Порошенка триває під ДБР — фото і відео

Акція на захист Порошенка триває під ДБР — фото і відео

Акція на захист Порошенка триває під ДБР — фото і відео


Вчора генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що 1 липня відбудеться одночасно і допит, і обрання запобіжного заходу Порошенку.

Нагадаємо, 30 червня адвокати Порошенка заявили, що політик не отримав виклик на допит в установленому законом порядку. Адвокат Ігор Головань повідомив, що Венедіктова та її підлеглі «заднім числом» оформили постанову і цей документ «чарівним чином» з’явився у додатках до клопотання про застосування до Порошенка запобіжного заходу — тримання під вартою.

Джерело: Ракурс


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