Венедіктова розплутує клубок проваджень проти Порошенка у новому відео, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n140463-venediktova-rozplutuie-klubok-provadjen-proty-poroshenka-u-novomu-video.html

Ракурс

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вирішила пояснити, які саме провадження проти Петра Порошенка нині розслідують у її відомстві. Вона вважає, що суспільство заплуталося у номерах проваджень і за допомогою дошки та маркера пояснила, чому йдеться про ті чи інші номери справ.

Зокрема, йшлося про підозру п’ятому президенту України у справі про призначення Дмитра Семочка в Службу зовнішньої розвідки.

Спочатку правоохоронці у травні 2019 року внесли відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення щодо призначення членів Вищої ради правосуддя. Воно отримало номер з останніми цифрами 753.

Венедіктова пояснила, що торік у листопаді внесли відомості щодо незаконного призначення Семочка (№ 1732). У березні цього року обидві справи об'єднали в єдине провадження, якому ЄРДР автоматично присвоїв номер з останніми цифрами 753.

Коли слідчий епізод щодо ВРП закрив, номер залишився незмінним.

Генпрокурор відповіла і на закиди щодо фальсифікації своєї постанови щодо повідомлення про підозру Порошенку. Венедіктова переконує, що постанова в описовій частині містить посилання на всі статті за якими кримінальне провадження розслідувалось, у тому числі й закриті, а доручення «містило кваліфікацію за конкретним епізодом, у якому винесено повідомлення про підозру».

Генпрокурор заявила, що 1 липня відбудеться одночасно і допит, і обрання запобіжного заходу Порошенку.

Нагадаємо, що сьогодні адвокати Порошенка заявили: вручення підозри не відбулося, оскільки прокуратура порушила норми Кримінального процесуального кодексу. Крім того, нардеп від «Європейської солідарності» не отримав виклик на допит в установленому законом порядку.

Адвокат Ігор Головань заявляв, що Венедіктова та її підлеглі «заднім числом» оформили постанову і цей документ «чарівним чином» з’явився у додатках до клопотання про застосування до Порошенка запобіжного заходу — тримання під вартою.