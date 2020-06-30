Венедиктова распутывает клубок производств против экс-президента в новом видео, скриншот видео

https://racurs.ua/n140463-venediktova-rasputyvaet-klubok-proizvodstv-protiv-poroshenko-v-novom-video.html

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила объяснить, какие именно производства против Петра Порошенко сейчас расследуют в ее ведомстве. Она считает, что общество запуталось в номерах производств, поэтому решила с помощью доски и маркера объяснить, почему речь идет о тех или иных номерах дел.

В частности, речь шла о подозрении пятому президенту Украины по делу о назначении Дмитрия Семочко в Службу внешней разведки.

Сначала правоохранители в мае 2019 года внесли сведения в ЕРДР об уголовном правонарушении по поводу назначения членов Высшего совета правосудия. Оно получило номер с последними цифрами 753.

Венедиктова пояснила, что в ноябре прошлого года внесли сведения о незаконном назначении Семочко (№ 1732). В марте этого года оба дела объединили в единое производство, которому ЕРДР автоматически присвоил номер с последними цифрами 753. Когда следователь эпизод по ВРП закрыл, номер остался прежним.

Генпрокурор ответила и на обвинения в фальсификации своего постановления относительно сообщения о подозрении Порошенко. Венедиктова утверждает, что постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение «содержало квалификацию по конкретному эпизоду, в котором вынесено уведомление о подозрении».

Генпрокурор заявила, что 1 июля состоится одновременно и допрос, и избрание меры пресечения Порошенко.

Напомним, что сегодня адвокаты Порошенко заявили: вручение подозрения не произошло, поскольку прокуратура нарушила нормы Уголовно-процессуального кодекса. Кроме того, нардеп от «Европейской солидарности» не получил вызов на допрос в установленном законом порядке.

Адвокат Игорь Головань заявил, что Венедиктова и ее подчиненные «задним числом» оформили постановление и этот документ «волшебным образом» появился в приложениях к ходатайству о применении к Порошенко пресечения — содержание под стражей.