Дело Порошенко. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/n140434-poroshenko-snova-propustil-dopros-v-gbr-advokat-obyasnil-prichinu.html

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Петр Порошенко во вторник, 30 июня, снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). По словам адвоката, народный депутат от «Европейской солидарности» не получил вызов на допрос в установленном законом порядке.

Адвокат Порошенко отметил, что «видосики, объявления на сайтах и заборах они не воспринимали и не будут воспринимать». Об этом защитник Игорь Головань написал на своей странице в Facebook.

Поэтому 30 июня допрос не состоится. При этом, по словам Голованя, Порошенко намерен прийти в Госбюро расследований 1 июля.

Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос в качестве подозреваемого. Этот допрос должен был состояться по уголовному производству по факту возможного захвата государственной власти Порошенко и невыполнения им решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Как известно, данное уголовное производство открыли по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Портнов обвинял Порошенко в превышении служебных полномочий и действиях, направленных на насильственное изменение власти.