Справа Порошенко. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n140434-poroshenko-znovu-propustyv-dopyt-u-dbr-advokat-poyasnyv-prychynu.html

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Петро Порошенко у вівторок, 30 червня, знову не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). За словами адвоката, народний депутат від «Європейської солідарності» не отримав виклик на допит в установленому законом порядку.

Адвокат Порошенка зазначив, що «відосікі, оголошення на сайтах і парканах вони не сприймали і не сприйматимуть». Про це захисник Ігор Головань написав на своїй сторінці в Facebook.

Тому 30 червня допит не відбудеться. Водночас, за словами Голованя, Порошенко має намір прийти до Держбюро розслідувань 1 липня.

Державне бюро розслідувань викликало Порошенка на допит як підозрюваного. Цей допит повинен був відбутися щодо кримінального провадження за фактом можливого захоплення державної влади Порошенком і невиконання ним рішення суду під час проведення конкурсу з відбору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Як відомо, це кримінальне провадження відкрили за заявою екс-заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Портнов звинувачував Порошенка в перевищенні службових повноважень і діях, спрямованих на насильницьку зміну влади.