ЕС урезал список «въездных» стран. Фото: ТСН

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Евросоюз уточнил список «безопасных» стран, граждане которых могут пересекать границы содружества после 1 июля этого года. Украина в этом списке отсутствует.

С завтрашнего дня на территорию ЕС могут въезжать граждане Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая, сообщает BBC.

Пограничный контроль был также отменен для граждан Евросоюза, путешествующих внутри содружества. Правила для британских туристов рассматриваются отдельно в рамках переговоров о «брексите».

С гражданами Великобритании по-прежнему будут обращаться так же, как и с гражданами ЕС, до конца переходного периода, который продлится до 31 декабря. В течение этого времени граждане Великобритании освобождаются от временного ограничения на поездки.

В настоящее время Великобритания ведет переговоры о восстановлении авиасообщения с несколькими государствами-членами ЕС.

Также границы могут быть открыты для граждан Китая, если китайские власти предложит взаимное соглашение для туристов с ЕС.

Список стран согласовали, около 55% стран ЕС, представляющих 65% населения ЕС, то есть квалифицированное большинство.

Туристические страны, такие как Греция и Португалия, выступали за расширение списка. А вот Германия и Испания, которые сильно пострадали от пандемии, предложили список ограничить странами, в которых низкий уровень заболеваемости, хорошее медицинское обслуживание и надежные медицинские данные.

Это решение ЕС прокомментировал во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов. На сегодняшний день в Украине количество активных больных на 100 тыс. населения составляет 57 человек. Это гораздо больше установленной ЕС нормы (16 человек на 100 тыс. населения), поэтому для украинцев границы Евросоюза пока останутся закрытыми.

Степанов добавил, что эти ограничения не будут касаться дипломатов, сезонных рабочих, выезжающих на обучение граждан, а также граждан, которые ищут убежище в странах Евросоюза.

Напомним, что несколько дней назад некоторые СМИ сообщали, что ЕС с начала июля может открыть границы для граждан 54 стран. В этот «белый список» якобы попала и Украина.