ЄС урізав список «в'їзних» країн. Фото: ТСН

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Євросоюз уточнив список «безпечних» країн, громадяни яких можуть перетинати кордони співдружності після 1 липня цього року. Україна до цього списку не потрапила.

Вже завтра на територію ЄС можуть в’їжджати громадяни Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Чорногорії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу та Уругваю, повідомляє BBC.

Прикордонний контроль був також скасований для громадян Євросоюзу, які подорожують всередині співдружності. Правила для британських туристів розглядаються окремо у рамках переговорів про «брексіт».

Із громадянами Великої Британії як і раніше будуть поводитися так само, як і з громадянами ЄС, до кінця перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня. Протягом цього часу громадяни Великої Британії звільняються від тимчасового обмеження на поїздки.

Наразі час Велика Британія веде переговори про відновлення авіасполучення із декількома державами-членами ЄС.

Також кордони можуть бути відкриті для громадян Китаю, якщо китайська влада запропонує взаємну угоду для туристів із ЄС.

Список країн узгодили, близько 55% країн ЄС, які представляють 65% населення співдружності, тобто кваліфікована більшість.

Туристичні країни, такі як Греція і Португалія, виступали за розширення списку. А ось Німеччина та Іспанія, які сильно постраждали від пандемії, запропонували список обмежити країнами, у яких низький рівень захворюваності, гарне медичне обслуговування та надійні медичні дані.

Це рішення ЄС прокоментував під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Наразі в Україні кількість активних хворих на 100 тис. населення становить 57 осіб. Це набагато більше встановленої ЄС норми (16 осіб на 100 тис. населення), тому для українців кордони Євросоюзу поки що залишаться закритими.

Степанов додав, що ці обмеження не стосуватимуться дипломатів, сезонних робітників, громадян, які виїжджають на навчання, а також громадян, які шукають притулок у країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, що кілька днів тому деякі ЗМІ повідомляли, що ЄС із початку липня може відкрити кордони для громадян 54 країн. У цей «білий список» нібито потрапила й Україна.