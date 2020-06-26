Українцям можуть дозволити в’їзд до ЄС. Фото: 5.ua

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Україна увійшла у список держав, яким можуть дозволити в’їзд до Європейського Союзу.

З 1 липня ЄС може відкрити кордони для громадян 54 іноземних країн, які включені до так званого білого списку. Серед цих країн є й Україна. Про це повідомляє Euronews, посилаючись на джерела.

Зазначається, що ЄС відкриє кордони й для інших країн, які не входять до складу Євросоюзу. Мова йде про Андорру, Чорногорію, Сербію, Боснію, Албанію та Грузії. Зазначається, що в Європейському Союзі ще не прийняли остаточного рішення щодо відкриття кордонів, тому список країн ще може змінитись.

Нагадаємо, Європейський Союз почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня. До того часу країни ЄС повинні скласти загальний список держав, для яких зовнішні кордони відкриються в першу чергу. Головним критерієм тут буде епідеміологічна ситуація в конкретній третій країні.

В Єврокомісії зазначали, що обмеження на поїздки повинні бути зняті в першу чергу з третіх країн, які мають порівняну або кращу епідемічну ситуацію, ніж в середньому по ЄС.