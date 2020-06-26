Украинцам могут разрешить въезд в ЕС. Фото: 5.ua

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Украина вошла в список государств, которым могут разрешить въезд в Европейский Союз.

С 1 июля ЕС может открыть границы для граждан 54 иностранных стран, которые включены в так называемый белый список. Среди этих стран есть и Украина. Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на источники.

Отмечается, что ЕС откроет границы и для других стран, которые не входят в состав Евросоюза. Речь идет об Андорре, Черногории, Сербии, Боснии, Албании и Грузии. Отмечается, что в Европейском Союзе еще не приняли окончательного решения по открытию границ, поэтому список стран еще может измениться.

Напомним, Европейский Союз начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля. К тому времени страны ЕС должны составить общий список государств, для которых внешние границы откроются в первую очередь. Главным критерием здесь будет эпидемиологическая ситуация в конкретной третьей стране.

В Еврокомиссии отмечали, что ограничения на поездки должны быть сняты в первую очередь из третьих стран, которые имеют сравнимую или лучшую эпидемическую ситуацию, чем в среднем по ЕС.