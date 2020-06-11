Евросоюз может открыть границы. Фото: zik.ua

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Европейский Союз начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля.

Страны ЕС должны составить общий список государств, для которых внешние границы откроются в первую очередь. Главным критерием здесь будет эпидемиологическая ситуация в конкретной третьей стране. Соответствующий список должны будут согласовать страны-члены. Об этом 11 июня заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Йлва Йоханссон, сообщает European Commission в Twitter.

После снятия контроля на внутренних границах стран ЕС мы предлагаем открытый и гибкий подход по снятию ограничений на поездки в Евросоюз, начиная с 1 июля, — заявила еврокомиссар.

Украина потенциально может войти в список, если будет соответствовать определенным критериям. В Еврокомиссии отметили, что ограничения на поездки должны быть сняты сперва с третьих стран, которые имеют сравнимую или лучшую эпидемическую ситуацию, чем в среднем по ЕС.

Главными критериями будут:

число новых инфекций на 100 тыс. населения;

тенденция к росту числа новых инфекций;

общая реакция страны на COVID-19 с учетом таких аспектов, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживания, лечения и отчетность.

Кроме того, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности. Также рекомендуется с 1 июля отменить ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

Напомним, издание The Sun составило список стран, куда можно поехать во время пандемии COVID-19. В этот список вошли шесть стран, где зафиксировано менее 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом.