ЕС начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля, Украина под вопросомhttps://racurs.ua/n139583-es-nachnet-otkryvat-granicy-dlya-inostrancev-s-1-iulya.htmlРакурс
Европейский Союз начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля.
Страны ЕС должны составить общий список государств, для которых внешние границы откроются в первую очередь. Главным критерием здесь будет эпидемиологическая ситуация в конкретной третьей стране. Соответствующий список должны будут согласовать страны-члены. Об этом 11 июня заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Йлва Йоханссон, сообщает European Commission в Twitter.
После снятия контроля на внутренних границах стран ЕС мы предлагаем открытый и гибкий подход по снятию ограничений на поездки в Евросоюз, начиная с 1 июля, — заявила еврокомиссар.
Украина потенциально может войти в список, если будет соответствовать определенным критериям. В Еврокомиссии отметили, что ограничения на поездки должны быть сняты сперва с третьих стран, которые имеют сравнимую или лучшую эпидемическую ситуацию, чем в среднем по ЕС.
Главными критериями будут:
- число новых инфекций на 100 тыс. населения;
- тенденция к росту числа новых инфекций;
- общая реакция страны на COVID-19 с учетом таких аспектов, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживания, лечения и отчетность.
Кроме того, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности. Также рекомендуется с 1 июля отменить ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.
Напомним, издание The Sun составило список стран, куда можно поехать во время пандемии COVID-19. В этот список вошли шесть стран, где зафиксировано менее 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом.